Радимов — о Захаряне: «Смотришь на его игру и думаешь — ну какой «Челси»?!»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» раскритиковал игроков «Динамо».

— С Йокановичем все ясно. А к футболистам «Динамо» есть вопросы?

— Разумеется. Макаров, Фомин и Захарян — бледная тень самих себя по сравнению с прошлым сезоном. Не выручает Шунин. Не отличается надежностью Скопинцев. Смолову не хватает лидерских качеств. Норманн ростовский и нынешний — вообще два разных игрока. Да все играют ниже своего уровня! Смотришь на того же Захаряна и думаешь — елки-палки, ну какой «Челси»?! Сейчас на эту тему просто смешно говорить...