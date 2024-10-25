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Радимов: «С 5 января — ни грамма спиртного!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Владислав Радимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что перестал употреблять алкоголь.

— Все! С 5 января — ни грамма спиртного!

— Что-то случилось?

— Поспорил с женой. Слабо, говорит, год не прикасаться? Отвечаю — не проблема. Вот теперь доказываю и себе, и Насте, что можно спокойно жить без алкоголя. Первое время в компаниях, где у каждого бокал пива или вина, было неуютно, балансировал на грани. Еще и друзья подначивали. Но слово есть слово.

— Момент самого большого искушения с того дня?

— Полетели летом в Турцию. Думаю: ладно, на отдыхе-то можно. Налил винца. Задумался. Эх, вот сейчас пригублю — и шесть месяцев отмотаются назад. Придется заново начинать. Я же мужик, дал слово! Отодвинул бокал, попросил стакан колы. Она в Турции нереально вкусная.

— Получается, свадьба у вас была безалкогольная?

— Лично у меня — да. Что вы смотрите как на сумасшедшего — «он не выпил на свадьбе». Да мне нормально!

— Кто-то еще из гостей воздерживался?

— Сергей Лапочкин. Он вообще не употребляет. А Настя — так, по праздникам, бокал шампанского. Остальные-то прилично навинтились. Я смотрел на это со стороны и думал — если бы выпивал, так же бы куролесил.

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»
Владислав Радимов

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