Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Радимов: «Пока мне не хочется тренировать. Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Владимслав Радимов.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что пока не планирует работать тренером.

— Наше предыдущее интервью вышло с заголовком «Я больше никогда не буду тренером». Сейчас на языке вертится то же самое?

— Пока мне не хочется тренировать. Я гляжу на коллег, которые ходят из команды в команду... Куда-то прийти — чтобы через десять туров услышать от начальника: «Я по-другому вижу»? Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным.

Вот Карпин пришел в «Ростов» всерьез и надолго, все выстроил. Четкая система: раскручивают молодых футболистов — продают. Чемпионат они не выиграют, это ясно. Но цену себе знают.

У Карпина два ассистента-испанца. Еще один работает в академии. Все отлажено. Чья школа сегодня лучшая в мире? Кто в 2024-м выиграл Лигу чемпионов, Евро и Олимпиаду? Испанцы! Карпин работает по их схеме. Вот под такую модель, вдолгую, я бы с удовольствием подписался.

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Владислав Радимов
Футбол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
Гросси не увидел улучшения ситуации с энергоснабжением ЗАЭС
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Эксперты назвали места для отдыха в ноябре
Сегодня
Вчера
Неделя