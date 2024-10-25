Радимов — о телефонных мошенниках: «Когда читал похожие истории, думал — как можно повестись на это? А в итоге сам чуть не лопухнулся»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его чуть не обманули телефонные мошенники.

— С мошенниками в наше время жизнь сводила всякого. Как было у вас?

— Я в Сочи на учебе. Звонок через Telegram. На экране лицо Матыцина, тогда еще министра спорта. «Здравствуйте! — слышу в трубке. — Это помощник Олега Васильевича. Сейчас он занят, я по его поручению...» Начинает рассказывать, куда и зачем мне нужно срочно перевести деньги. Диктует адрес.

— Неужели поверили?

— Когда читал похожие истории, думал — как можно повестись на это разводилово? Что за дураки? А в итоге сам чуть не лопухнулся. Тебя застают врасплох, плюс первая мысль: мы же в Сочи по линии Олимпийского университета, учимся — значит, министр спорта не просто так звонит. А дальше какое-то зомбирование.

— Сколько денег пытались выманить?

— До конкретной суммы не дошло. «Помощник» сказал — надо пойти туда-то, там объяснят, что и как. Задурил голову, я был уже на все согласен. Боюсь предположить, чем бы закончилось, если бы не Женечка Тарасова. Смотрю — идет мне навстречу. Вот такой звонок, говорю. Она меняется в лице: «Ты что?! Это мошенники! Я сама в прошлом году 700 тысяч перевела. Вернула чудом».