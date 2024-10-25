Радимов: «Когда бабушка отошла от шока, начала Семаку рассказывать: «Да этот Дзюба по мячу не может попасть...»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как однажды в гости к его бабушке приехал Сергей Семак.

— Жива Нина Михайловна?

— Нет. Умерла два с половиной года назад, в 93. Кремировали и прах развеяли над Невой, как она и просила. Коренная ленинградка! Была главной болельщицей «Зенита» и ярой поклонницей творчества Семака! Для нее Семак — просто все!

Когда 1 декабря бабушке исполнялось 93, я задумался — что ж подарить-то? Вдруг мысль: приведу-ка Серегу. Сидим за столом. Звонок в дверь — заходит Семак с огромным букетом роз.

— Поразилась?

— Вы бы видели, что с бабушкой сделалось! Она не знала, куда его посадить, чем угостить. Час сидели, разговаривали. Когда отошла от шока и освоилась, начала ему рассказывать: «Да этот Дзюба по мячу не может попасть...» Я под столом ее толкаю: «Бабушка, не надо». — «Надо! Пусть слушает!»

Я Сергею буду всю жизнь благодарен, что нашел время, такой букет принес. До сих пор в той квартире фотография, где бабушка сидит рядом со мной и Семаком.