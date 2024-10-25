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Радимов — о новой жене: «Сейчас настолько счастлив — мне хочется идти домой!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Владислав Радимов с женой Анастасией.
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о новой супруге.

— Как с женой познакомились?

— Прилетел с «Зенитом-2» из Сочи. Собирался в аэропорту заказать такси, тут вижу — знакомая! Подвезла меня до дома. Настя была с ней. По дороге разговорились: «Давайте еще куда-нибудь сходим?» — «А давайте...» Так и ходили, ходили.

— До свадьбы сколько были вместе?

— Четыре года.

— Какой была бы ваша жизнь — если бы не появилась Настя?

— Образ жизни у меня был такой, что могли бы с вами сейчас не разговаривать. Мне стало все равно, что происходит вокруг. Даже со мной. Ноль интереса.

— После Татьяны?

— Да.

— Вы совершенно не выглядели потерянным человеком.

— А мне казалось — все, жизнь закончилась. Думаю, просто пошел бы не в то русло. Вместо этого получился прекрасный новый этап. Например, поступил в сочинский РМОУ, защитил диплом...

— Вы говорите — без Насти жизнь пошла бы не туда... Что имеете в виду?

— Я точно пристрастился бы к алкоголю. Ну и куда это могло меня вывести?

— Нам казалось, через эту ошибку в жизни вы уже прошли.

— Думаю, прошел бы второй раз. Мне невероятно повезло, что встретил такую женщину. Сейчас настолько счастлив — мне хочется идти домой!

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Владислав Радимов

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