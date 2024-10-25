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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о новой супруге.
— Как с женой познакомились?
— Прилетел с «Зенитом-2» из Сочи. Собирался в аэропорту заказать такси, тут вижу — знакомая! Подвезла меня до дома. Настя была с ней. По дороге разговорились: «Давайте еще куда-нибудь сходим?» — «А давайте...» Так и ходили, ходили.
— До свадьбы сколько были вместе?
— Четыре года.
— Какой была бы ваша жизнь — если бы не появилась Настя?
— Образ жизни у меня был такой, что могли бы с вами сейчас не разговаривать. Мне стало все равно, что происходит вокруг. Даже со мной. Ноль интереса.
— После Татьяны?
— Да.
— Вы совершенно не выглядели потерянным человеком.
— А мне казалось — все, жизнь закончилась. Думаю, просто пошел бы не в то русло. Вместо этого получился прекрасный новый этап. Например, поступил в сочинский РМОУ, защитил диплом...
— Вы говорите — без Насти жизнь пошла бы не туда... Что имеете в виду?
— Я точно пристрастился бы к алкоголю. Ну и куда это могло меня вывести?
— Нам казалось, через эту ошибку в жизни вы уже прошли.
— Думаю, прошел бы второй раз. Мне невероятно повезло, что встретил такую женщину. Сейчас настолько счастлив — мне хочется идти домой!