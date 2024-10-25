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Судейство

Сегодня, 10:30

Радимов — об Игоре Егорове: «Достал вторую желтую и произнес: «Пошел на ***!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в матче с «Локомотивом» его удалил арбитр Игорь Егоров.

— Хоть один судья вас на поле обматерил?

— Игорь Егоров. На последней минуте не назначил стопроцентный пенальти в ворота «Локомотива». Я высказал Егорову все, что о нем думаю. Желтая у меня уже была. Он достал вторую и произнес: «Пошел на ***!» Да раньше с судьями так и разговаривали. «Слышь, мудак...» — «Сам мудак!»

— Забавно.

— Бывало еще веселее. «Зенит» — «Терек». Команда у нас молодая, все бегунки — Быстров, Кержаков, Аршавин. А я им из центрального круга длинные передачи раздаю. Лето, жара, ведем 3:0. Вдруг ко мне в середине второго тайма подходит судья: «Влад, можешь длинными не играть?» — «А что такое?» — «Да ты как дашь диагональ метров на 50 — и мне бежать туда. Задолбался!» Ладно, отвечаю, подержим мячик.

Владислав Радимов. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Владислав Радимов
Игорь Егоров

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