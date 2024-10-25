Радимов — об Уткине: «Троллил мастерски, на любую реплику оппонента сразу прилетал такой ответ, что человек всегда оставался в дураках»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о дружбе с комментатором Василием Уткиным.

— С Уткиным вы дружили. А через ссоры прошли?

— Нет. Мы никогда не ругались. В последнее время вообще мало виделись — исключительно из-за Васи, он вечно был занят. В ноябре 2023-го наконец-то удалось пересечься. Сели на Маяковке в испанском ресторане, взяли нашу любимую паэлью. Проговорили часа два. Из которых больше половины Вася рассказывал мне про «Эгриси». Причем с такой теплотой, что я понял: команда для него — не просто развлечение. Детище!

— Это была ваша последняя встреча?

— Да.

— К тому моменту он так располнел, что уже и ходил-то с трудом. Чувствовали, что Васе недолго осталось?

— Вы знаете... Как позже выяснилось, многие в нашей компании об этом думали. Но вслух никто не произносил. Конечно, мы хотели помочь Васе. Но как заставить его сбросить вес? Как подступиться к такой деликатной теме?

Я вас уверяю, Вася сам все прекрасно понимал. Но он был тяжелый на подъем. Постоянно отмахивался: «Потом, потом...» Незадолго до смерти прошел обследование, врачи сказали: «Все нормально». Мне кажется, его это слишком успокоило.

— Вы были среди тех, кто лет десять назад отправил Уткина в Германию на операцию по уменьшению желудка?

— Нет. Я постфактум узнал. Порадовался, что Вася привел себя в порядок, сильно похудел. К сожалению, со временем килограммы вернулись.

— В настоящей злости Васю видели?

— Нет. Он не был злым. Правда, некоторые не понимали, что спорить с Васей в соцсетях — самоубийство. Троллил мастерски, на любую реплику оппонента сразу прилетал такой ответ, что человек всегда оставался в дураках. В этом плане Васе не было равных.