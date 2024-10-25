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Радимов — о Булановой: «Сейчас не общаемся, заблокировали друг друга в телефонах»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о прежней супруге — певице Татьяне Булановой.

— Вы говорите: «Хочется возвращаться домой». В браке с Татьяной такого не было?

— Абсолютно. Недавно в программе «Карты, деньги, два мяча» меня спросили: «Когда в прошлом году Буланова выходила замуж — ты ревновал?» А я поймал себя на мысли, что с ней вообще уже никаких эмоций не связано! Когда ты равнодушен к человеку, тебе абсолютно все равно — это самое страшное. У меня ни злости, ни ненависти, ни любви.

— В такой ситуации, конечно, надо расставаться.

— Что мы и сделали. Сейчас не общаемся, заблокировали друг друга в телефонах. Она пошла своей дорогой, а я своей.

— Вспоминаем наше предыдущее интервью. К тому моменту Татьяна объявила о разводе. Вы же настаивали, что все пустяк: «Вот паспорт — в нем штамп о браке. Живем в одной квартире». Зачем это говорили?

— Я понимал, что мы разойдемся, но в прессу выносить не хотел. Когда случилось официально, оставил Булановой квартиру на Васильевском острове. Исправно плачу алименты. Думаю, никаких претензий в этом плане быть не может. Сейчас с вами что-то обсуждаю — но по минимуму. Когда уходил, попросил ее об одном: «Пожалуйста, не используй больше нигде мое имя. У нас теперь разные истории».

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Владислав Радимов

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