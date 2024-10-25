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Сегодня, 09:15

Радимов: «Разве Зиньковский заиграл на таком космическом уровне, чтобы сокрушаться — ах, какого футболиста «Зенит» потерял»?

Радимов рассказал о работе с Антоном Зиньковским
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с полузащитником Антоном Зиньковским.

— Кого-то из игроков не разглядели?

— Один товарищ мне все ставит в вину: «Приезжал Зиньковский, а ты его зачехлил!» Но надо понимать, в какое время кто приезжал. Антона нам привозили в ФНЛ, пробыл полгода. За это время несколько раз вышел на замену. Ему было рано!

— Сам-то он это понимал?

— Зимой ему говорю: «Зин, могу тебя оставить. Игрового времени будешь получать немного». А руководство меня терзает: «Сможет Зиньковский заиграть в основном составе?» При живых Халке, Данни, Жиркове...

— Сомнительно.

— Если и сможет — очень нескоро. Значит, нет смысла выкупать. Да и вопрос: разве Зиньковский заиграл на таком космическом уровне, чтобы сокрушаться — ах, какого футболиста «Зенит» потерял»?

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Антон Зиньковский
Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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