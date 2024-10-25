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Радимов — о свидании: «Снял номер в отеле за 500 долларов, заказал два «Дом Периньона»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о самом удивительном свидании.

— Самое удивительное свидание в вашей жизни?

— Играя в ЦСКА, познакомился с девушкой. После матча снял за 500 долларов номер в одном из лучших московских отелей...

— Сколько же вы тогда получали?

— 3 тысячи в месяц. Мы поужинали, я решил шикануть, заказал два «Дом Периньона» по 400 долларов за бутылку. Утром отвез девушку домой, прикинул — за ночь ползарплаты ушло! Понял, что все это не стоило того. Больше не встречались.

Владислав Радимов. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Владислав Радимов

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