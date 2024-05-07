Радимов: «Мусаев выдает своим игрокам индульгенцию, у него всегда кто-то другой виноват»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассказал об ошибках главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на финишной прямой чемпионата России.

«Мы то же самое проходили при Петржеле, честное слово. Вместо того, чтобы сосредоточиться, нам все время чего-то не хватало. То вторые, то еще что-то. Вот это мне напоминает ту же самую историю. Пан то же самое у нас говорил: «Зенит» не станет чемпионом, мы думаем, что судьи нам все равно не дадут... Да нет, Мусаев вообще не должен на это смотреть. Его должна волновать своя игра. А их лихорадит. Есть моменты очень хорошие. По исполнителям у «Краснодара» — топовая вообще банда. Не надо им выписывать индульгенцию и пенять на судей. Это может Галицкий говорить в кулуарах, даже не в кулуарах, а в газетах. А тренер не должен этого говорить», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Краснодар» после 27 туров идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и на один балл отставая от лидирующего «Зенита».