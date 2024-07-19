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Сегодня, 19:28

Владислав Радимов в третий раз женился

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анастасия Кулешова и Владислав Радимов.
Фото Соцсети
Фото Владислава Радимова с женой.
Фото Соцсети
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов женился на бизнесвумен Анастасии Кулешовой.

Экс-футболист опубликовал в соцсетях фотографию с церемонии бракосочетания. «Коротко о сегодняшнем дне», — подписал снимок Радимов.

Фото Владислава Радимова с женой.
Фото Соцсети

Радимов вступил в брак третий раз. Ранее он был женат на Ларисе Бушмановой и российской певице Татьяне Булановой. Пара развелась в 2016 году.

18 июля стало известно, что Радимов покинул пост главного тренера медиакоманды «Чисто Питер». Он останется в клубе на должности играющего спортивного директора.

Владислав Радимов
Футбол
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