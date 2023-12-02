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Сегодня, 12:14

Радимов — о крыше на стадионе «Спартака»: «Надо было сделать раньше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» высказался о планах «Спартака» возвести легкую крышу на «Открытие Банк Арене».

Ранее генеральный директор Спартака Олег Малышев сообщил о рассмотрении возможности сооружения легкой крыши на арене.

«Правильная идея. Если была возможность, это надо было сделать раньше, мне кажется. В какой стране живем, снег часто бывает. На последнем матче в Калининграде — тоже слабая крыша. Думаю, что это хорошее, правильное и мудрое решение», — сказал Радимов «СЭ».

Стадион «Открытие Банк Арена» был открыт в сентябре 2014 года, вместимость сооружения составляет 45 496 зрителей.

Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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