Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:48

Владислав Радимов: «Зенит» в игре с «Динамо» не справился с нервами»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Владислав Радимов назвал причины поражения питерцев от бело-голубых со счетом 0:1 в матче 26-го тура чемпионата России.

«Поражение от «Рубина» заставило «Зенит» нервничать перед игрой с «Динамо», потому что «Краснодар» вот уже догнал почти... И с такой ситуацией за последние пять лет «Зенит» практически не сталкивался в концовке чемпионата, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — В этом плане стало, конечно, тяжеловато именно в плане нервов, потому что, опять же, у «Динамо» надо было обязательно выигрывать. Да и «Динамо» — серьезный соперник».

По словам ветерана, ни одна из команд не сыграла лучше другой.

«Плюс игра была на чужом поле, конечно же, это непросто. И «Зенит» с нервами в итоге как раз и не справился. Не скажешь, что «Динамо» играло лучше «Зенита». Или «Зенит» лучше «Динамо». Нет, такая обоюдно закрытая игра, скажем так. «Зенит» сбалансированно действовал, не бросался оголтело вперед. Хотя в первом тайме имел явное, конечно, преимущество во владении мячом», — подчеркнул Радимов.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» по личным встречам — у обеих команд по 50 очков. «Динамо» на третьем месте отстает на 3 очка.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Владислав Радимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
Биография Анатолия Малыхина: жизнь и карьера первого в истории чемпиона ММА в трех весовых категориях
30 апреля и 1 мая пройдут первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Грустный рекорд вылетевшего Кучерова, «обманщик» Боб и шедевр Дадонова с нулевого угла. Что произошло в Кубке Стэнли 30 апреля
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Владислав Радимов: «Личка всех обманул, но поступил правильно и мудро»
Рейтинг лучших игроков РПЛ: лидеры не впечатляют, динамовцы пробиваются в топ-10
Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» до 2030 года
Борис Ротенберг: «В матче с «Факелом» просто не повезло»
Денис Терентьев: «Были мысли, что «Ростов» может проиграть «Оренбургу»
Никита Медведев: «Мяч случайно попал в Щетинина, такое бывает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче ЦСКА — «Спартак»

ЭСК РФС посчитала правильным решение Цыганка назначить пенальти в ворота «Локомотива» после фола Ньямси