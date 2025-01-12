Сарвели — о результатах «Локомотива»: «После окончания первой части с нами был разговор»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды в РПЛ.

«После окончания первой части с нами был разговор. Я не думаю, что стоит говорить, что на нем было. Мы просто сделаем свои выводы и пойдем дальше. Было ли руководство довольно результатами первого сезона? Безусловно, при потере огромного количества лидеров команда показывала результат. Думаю, они были довольны», — сказал Сарвели «СЭ».

«Локомотив» вышел из отпуска 12 числа и прошел медосмотр. Подготовительные сборы команда проведет в ОАЭ.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

Дарик Агаларов