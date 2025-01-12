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Сегодня, 11:39

Сарвели: «Никаких проблем с лишним весом нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели в разговоре с «СЭ» прокомментировал готовность к зимним сборам.

«С лишним весом никаких проблем нет. С медосмотром тоже все отлично. Хорошо подготовил себя к началу», — сказал Сарвели «СЭ».

«Локомотив» вышел из отпуска 12 числа и прошел медосмотр. Подготовительные сборы команда проведет в ОАЭ.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

Дарик Агаларов

ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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