Сарвели: «Никаких проблем с лишним весом нет»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели в разговоре с «СЭ» прокомментировал готовность к зимним сборам.

«С лишним весом никаких проблем нет. С медосмотром тоже все отлично. Хорошо подготовил себя к началу», — сказал Сарвели «СЭ».

«Локомотив» вышел из отпуска 12 числа и прошел медосмотр. Подготовительные сборы команда проведет в ОАЭ.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

Дарик Агаларов