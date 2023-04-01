Сарвели о победе над «Динамо»: «Сочи» не показал хорошей игр. Хорошо, что забили»

Сегодня, 16:50
Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.
— Мы не показали сегодня хорошей игры. Такой, какой хотели. Создание моментов, из-за удаления у нас не получилось что-то создавать, пришлось обороняться. Хорошо, что забили с углового.
— Как можете сравнить Бердыева и Осинькина по характеру?
— Бердыев очень опытный тренер. Говорит иногда такие вещи, о которых ты даже не задумывался. Осинькин и Бердыев очень хорошие тренеры, Курбан Бекиевич просто опытнее.
— Но Бердыев как изменил в вашей игре?
— Не хотелось бы рассказывать. Но каждый день впитываю что-то новое.
— Как пенальти отреагировал на команду. Адамов поймал сегодня кураж.
— Чувствовал, что Денис отобьет. И в прошлом матче с «Факелом» думал, что спасет, но немного не получилось. Сегодня вышел и вытащил. Красавчик.
«Сочи» с 31 очков обошел «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ и занимает 8-ю строчку.