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Сегодня, 16:50

Сарвели о победе над «Динамо»: «Сочи» не показал хорошей игр. Хорошо, что забили»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Мы не показали сегодня хорошей игры. Такой, какой хотели. Создание моментов, из-за удаления у нас не получилось что-то создавать, пришлось обороняться. Хорошо, что забили с углового.

— Как можете сравнить Бердыева и Осинькина по характеру?

— Бердыев очень опытный тренер. Говорит иногда такие вещи, о которых ты даже не задумывался. Осинькин и Бердыев очень хорошие тренеры, Курбан Бекиевич просто опытнее.

— Но Бердыев как изменил в вашей игре?

— Не хотелось бы рассказывать. Но каждый день впитываю что-то новое.

— Как пенальти отреагировал на команду. Адамов поймал сегодня кураж.

— Чувствовал, что Денис отобьет. И в прошлом матче с «Факелом» думал, что спасет, но немного не получилось. Сегодня вышел и вытащил. Красавчик.

«Сочи» с 31 очков обошел «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ и занимает 8-ю строчку.

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ФК Сочи
Владислав Сарвели
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