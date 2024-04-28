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Сегодня, 18:40

Сарвели: «Сочи» надо начинать побеждать, иначе вылетят»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал положение «Сочи» в турнирной таблице.

— Ваша бывшая команда «Сочи» сейчас на грани вылета, что думаете?

— Сложно сказать. Думаю, с каждым туром шансов все меньше и меньше. С этого момента надо начинать побеждать, иначе вылетят.

— В прошлом туре были новости об отравлении игроков «Сочи», как-то общались об этом?

— Я был в Сочи и у меня тоже было такое отравление. В Сочи рассадник вирусов.

«Сочи» набрал 19 очков в 25 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. 29 апреля команда примет «Факел».

РПЛ
ФК Сочи
Владислав Сарвели
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