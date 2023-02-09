Шитов «Был бы уверен, что буду играть, хотел бы вернуться в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб.

«Я пока ни к чему не склоняюсь. Все зависит от двух клубов, это их решение. Если я буду в «Крыльях», буду доволен. Вернусь в «Спартак» — тоже. Если бы я был уверен, что буду получать постоянную практику, конечно, хотел бы вернуться. Но это большой клуб, который постоянно покупает новых игроков. Как показывает практика, гарантированного места там никто не получает», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

Шитов является воспитанником «Спартака» и играет в системе столичного клуба с 2015 года. Летом 2022 года нападающий ушел в аренду в «Крылья Советов».