Тороп — о спасении Облякова: «Буду пересматривать и удивляться, как «Зенит» не забил»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением об игре команды в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

— Как поменялась игра после того, как ЦСКА забил?

— В концовке мы чуть-чуть прижались. У нас была установка стараться как можно выше играть, чтобы не придавливаться к воротам. Наверное, хорошо справились.

— О чем вы подумали в эпизоде, когда Обляков спас ворота?

— Во время игры не думаешь об этом. Сейчас буду пересматривать и удивляться, как «Зенит» не забил. Так вышло!

— В первом тайме вам часто пихали Дивеев, Роша и Зделар. Насколько сильно это давит?

— Это командный процесс. Где-то, возможно, были недопонимая. Мы в раздевалке все сразу обсудили. У нас все хорошо.

— Чувствовалось сегодня, что «Зенит» предельно мотивирован в борьбе за золото?

— «Зенит» — очень сильный соперник. В каждом матче с ними тяжело играть. Они все время давят, прессингуют и атакуют. Психологически надо всегда стараться это выдерживать.

ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.