Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:45

Вратарь ЦСКА Тороп: «Восстановление от травмы прошло очень быстро»

Telegram Дзен

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, как у него прошло восстановление после травмы головы.

«После травмы было серьезное восстановление. Повезло, что его большая часть проходила в отпуске. У меня еще так сложилась ситуация, что восстановиться получилось очень быстро. Поддержка поступала не только от Игоря Акинфеева, но и от всех ребят. Было безумно приятно. Это придавало больше сил и уверенности. Сейчас я счастлив, что играю», — цитирует Торопа Legalbet.

15 мая в финальном матче Пути РПЛ Кубка России Тороп получил травму в столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

В нынешнем сезоне 20-летний вратарь провел четыре матча за армейцев, в которых пропустил два мяча и дважды отыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Глушакова перевели в дубль «Химок»
Командиры 58-й армии готовы дать показания в суде по делу генерала Ивана Попова
Сегодня
Вчера
Неделя