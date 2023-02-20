Тороп: «Акинфеев доказывает, что он лучший в России»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о будущей замене Игоря Акинфеева в воротах команды.

«Если сейчас играет Игорь, я должен делать все возможное, чтобы команда выиграла. Для этого моя задача — хорошо размять Игоря, помогать на тренировках. У нас каждый друг другу помогает. Допустим, у нас с Вовой Шайхутдиновым тоже есть конкуренция, но это не отменяет того факта, что вместе мы прибавляем сильнее, чем по-отдельности. Что касается разговоров о завершении карьеры Игоря, его давно гонят на пенсию, но он до сих пор играет и доказывает, что он лучший в России. Поэтому мы должны вместе работать и прибавлять», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

Акинфеев является лучшим российским вратарем в 21 веке. Он выступает за ЦСКА с 2003 года, шесть раз выигрывал чемпионат России, столько же — Кубок, семь раз — Суперкубок страны и один раз — Кубок УЕФА.