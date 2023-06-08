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Сегодня, 13:32

Яковлев: «В перспективе «Родина» — клуб РПЛ»

Яковлев оценил перспективы «Родины»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Пари НН» Владислав Яковлев после первого стыкового матча за право играть в РПЛ в следующем сезоне против «Родины» порассуждал о перспективах соперника.

«Родина» была основана в 2015 году, а уже играет в стыковых матчах за выход в РПЛ. Из похожих примеров только «Краснодар». «Родина» — отличный проект. Если в них постоянно будут вкладываться спонсоры, то в перспективе это клуб РПЛ. Я все детство играл в Сокольниках на стадионе академии «Спартак». Это обычный стадион, особо не обращал внимание на какие-то другие вещи. Хочется сказать, что атмосфера была сегодня очень хорошая, на стадион пришли болельщики. Фанаты сегодня украсили матч. Болельщики всегда делают лучше игры, на каком бы стадионе команды не играли", — приводит слова Яковлева Metaratings.ru.

Первый стыковой матч между «Пари НН» и «Родиной» состоялся 7 июня и завершился победой нижегородского клуба со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-pari-nn-yakovlev-v-perspektive-rodina-klub-rpl-257204/
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