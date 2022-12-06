Влашич: «К сожалению, у Олича не получилось в ЦСКА»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался про бывшего тренера ЦСКА Ивицу Олича.

— Что ты можешь сказать об Оличе?

— Он наш ассистент главного тренера. Очень много помогает нам. К сожалению, у него не очень получилось в ЦСКА. Он провел там два месяца. Сейчас он очень много помогает нам. Он важная часть команды.

— А что с его будущим? В ЦСКА он был главным тренером, сейчас ассистент.

— Да, в ЦСКА он был главным, но у него может получиться. Сейчас он ассистент. Я не могу сказать, что будет дальше.