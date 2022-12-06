Влашич рассказал о главном воспоминании о Гинере

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич в комментарии для «СЭ» высказался о президенте ЦСКА Евгении Гинере.

— Один из самых важный людей в ЦСКА — Евгений Гинер. Твои лучшие воспоминания о нем?

— Иногда он заходил к нам в раздевалку. Но самое лучшее воспоминание: после победы над «Реал»! Он пришел как босс и поздравлял всех нас с победой. Еще он сказал продолжать в том же духе. Это лучшее воспоминание о нем.

Влашич выступал в за ЦСКА с 2018 по 2021 год. За армейцев полузащитник провел 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.