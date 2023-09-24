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Сегодня, 13:56

Власов оценил шансы «Краснодара» и «Спартака» на борьбу за чемпионство с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Олег Власов высказался о конкурентах сине-бело-голубых за чемпионство в РПЛ.

«Краснодар»? У них есть определенные шансы на чемпионство. Но «Зенит» более конкурентоспособен в этом плане. У петербуржцев больше шансов.

«Спартак»? Команда оставляет двоякое впечатление. Моментами играют непонятно. По этой причине нет результата. «Спартак» сейчас не в лучшей форме», – цитирует Власова «Спорт День за Днем».

«Зенит» с 17 очками идет на третьем месте в РПЛ после 8 матчей, отставая от «Крыльев Советов», лидирующих в турнирной таблице, на одно очко. «Краснодар» с 18 очками занимает вторую строчку, уступая лидеру по дополнительным показателям, но «Крылья провели» на одну игру больше конкурентов.

«Спартак» после победы над «Динамо» (1:0) в 9-м туре с 16 очками поднялся на четвертое место в РПЛ.

Источник: «Спорт День за Днем»
Олег Власов
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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