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27 марта, 12:48

Власов: «Акрон» есть и всегда будет в моем сердце»

Сергей Ярошенко
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Алексей Власов, покинувший пост генерального директора «Акрона», обратился к сотрудникам клуба.

«Я хочу выразить благодарность Павлу Анатольевичу Морозову, всем сотрудникам клуба, академии и холдинга, тренерам и игрокам, которые помогали добиваться поставленных целей во время моего пребывания в Тольятти. Я невероятно горжусь проделанной нами работой. Это был счастливый этап, но сейчас я хочу быть ближе к семье — именно это и стало причиной моего решения, опять же спасибо Павлу Анатольевичу, что понял меня. Также благодарю болельщиков, которые всегда были с командой и давали импульс для достижений. «Акрон» есть и всегда будет в моем сердце, я буду продолжать внимательно следить за его прогрессом», — цитирует Власова пресс-служба тольяттинского клуба.

Власов занимал пост генерального директора клуба с 19 августа 2021 года.

Источник: ФК «Акрон»
РПЛ
ФК Акрон
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