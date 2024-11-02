Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Власти Самарской области заявили об увеличении объема спонсорской поддержки «Крыльев Советов»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал финансирование «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» будем поддерживать, создавать все необходимые условия, чтобы команда могла бороться за высокие места в РПЛ. Сейчас задача — быть в восьмерке. В будущем клуб должен претендовать на более высокие позиции. Для этого у «Крыльев» есть и будет соответствующее финансирование. Да, снижаем объем бюджетных средств, но при этом увеличиваем объем спонсорской поддержки», — сказал Федорищев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава региона добавил, что до начала следующего сезона у самарского клуба появится новый партнер. Также власти пообещали помочь «Крыльям Советов» модернизировать тренировочную базу.

Ранее сообщалось, что самарские власти проверят, как профессиональные клубы расходуют бюджетные средства.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Соболев и Лусиано Гонду выйдут в стартовом составе
«Локомотив» — «Рубин»: Тикнизян и Самошников в стартовом составе, Пиняев — в запасе
Губерниев назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»: «Буду рад, если ошибусь»
ЦСКА — «Спартак»: ждем нервов и эмоций, но не голов? Как пройдет первая дуэль Станковича и Николича
«Динамо» — «Ростов»: судья Левников дважды не предупредил Сако
Сегодня
Вчера
Неделя