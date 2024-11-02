Власти Самарской области заявили об увеличении объема спонсорской поддержки «Крыльев Советов»

Сегодня, 16:13
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал финансирование «Крыльев Советов».
«Крылья Советов» будем поддерживать, создавать все необходимые условия, чтобы команда могла бороться за высокие места в РПЛ. Сейчас задача — быть в восьмерке. В будущем клуб должен претендовать на более высокие позиции. Для этого у «Крыльев» есть и будет соответствующее финансирование. Да, снижаем объем бюджетных средств, но при этом увеличиваем объем спонсорской поддержки», — сказал Федорищев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава региона добавил, что до начала следующего сезона у самарского клуба появится новый партнер. Также власти пообещали помочь «Крыльям Советов» модернизировать тренировочную базу.
Ранее сообщалось, что самарские власти проверят, как профессиональные клубы расходуют бюджетные средства.