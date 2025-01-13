Власти Самары еще не получали иск к «Крыльям Советов» на 897 миллионов рублей

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев сообщил, что представители руководства еще не получали исковое заявление компании «РТ-капитал» к «Крыльям Советов» о взыскании 897 миллионов рублей долга.

«Мы исковое заявление не видели, видели, как и все, релиз. Предлагаю дождаться искового заявления, мы прочитаем, поймем требования», — сказал Яковлев ТАСС.

Компания «РТ-капитал», входящая в госкорпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу «Крылья Советов». Клуб должен вернуть долг в размере 897 миллионов рублей. Как сообщили в Ростехе, финансовая поддержка была оказана клубу еще в 2016 году, но с тех пор «Крылья Советов» не выполняют обязательства по погашению долга. Иск направлен в Арбитражный суд города Москвы.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.