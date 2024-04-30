Петржела — о словах дочери Семака: «Скорее всего она настроила болельщиков против своего отца»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление дочери главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

После поражения в матче с «Динамо» (0:1) в 26-м туре Майя Семак опубликовала в соцсети пост с критикой фанатов «Зенита».

«Я думаю, что она, скорее всего, своим поступком настроила болельщиков против своего отца. Фанаты справедливо недовольны, «Зенит» играет плохо. Я просто надеюсь, что придет время, когда у «Зенита» снова будут играть свои воспитанники», — сказал Петржела «СЭ».

После 26 тура в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 50 очков, второе место у «Краснодара» — 50 очков, «Динамо» замыкает тройку с 47 очками в активе.

Денис Сафронов