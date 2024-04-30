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Сегодня, 00:39

Петржела: «Дзюба — игрок для скамейки запасных, его время ушло»

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Если «Локомотив» не продлит контракт с Дзюбой, он может перейти в клуб из нижней части таблицы и еще год поиграть. Но сейчас понятно, что Дзюба — игрок для скамейки запасных. В хороших командах Артем не будет играть в стартовом составе. Его время ушло», — сказал Петржела «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Властимил Петржела
ФК Локомотив (Москва)
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