Петржела: «Зенит» — фаворит и в ближайшей игре со «Спартаком», и в борьбе за чемпионство»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

«Зенит» — снова фаворит и в ближайшей игре, и в борьбе за чемпионство. Но вполне может случиться, что он проиграет «Спартаку» на выходных. Это футбол, плюс петербуржцы действительно плохо начали чемпионат. Тем не менее я буду болеть за «Зенит», — приводит слова Петржелы Metaratings.ru.

«Спартак» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Зенит» с 7 баллами располагается на шестой позиции.

Матч между командами пройдет в Москве 20 августа, начало — в 19.30 по московскому времени.