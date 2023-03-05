Петржела: «Дзюба забил посредственной команде. У меня в сборной он не играл бы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

В матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) Дзюба оформил хет-трик.

«Дзюба забил «Ростову», а они — посредственная команда, это не эталон. Только время покажет, что он за нападающий. Вызовет ли его Карпин в сборную России? Это вопрос к тренеру. У меня в сборной он не играл бы», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 18 матчей.