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Сегодня, 12:35

Петржела: «Дзюба забил посредственной команде. У меня в сборной он не играл бы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

В матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) Дзюба оформил хет-трик.

«Дзюба забил «Ростову», а они — посредственная команда, это не эталон. Только время покажет, что он за нападающий. Вызовет ли его Карпин в сборную России? Это вопрос к тренеру. У меня в сборной он не играл бы», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 18 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-dzyuba-zabil-posredstvennoj-komande-u-menya-v-sbornoj-on-ne-igral-by/
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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