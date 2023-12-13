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Сегодня, 14:32

Петржела о желании Вендела покинуть «Зенит»: «Лично я не буду скучать по нему»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о желании Вендела покинуть команду.

«Я бы никогда не стал уговаривать или препятствовать игроку, который хочет уйти. Лично я не буду скучать по Венделу. Пусть тренер использует русских игроков», — сказал Петржела «СЭ».

13 декабря издания Radio Manchete и JournalFla10 сообщили, что Вендел запросил немедленный трансфер. Футболист попросил своего агента организовать переход в зимнее трансферное окно. Агент футболиста Тьяго Рибейро в комментарии «СЭ» назвал фейком эту информацию.

(Денис Сафронов)

Властимил Петржела
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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