Сегодня, 18:55
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал первое поражение сине-бело-голубых в сезоне РПЛ-2022/23. Питерцы проиграли дома «Ахмату» в 16-м туре (1:2).
«Может ли «Спартак» воспользоваться сегодняшним поражением «Зенита» в чемпионской гонке? Один проигранный матч ничего не значит. «Зенит» — команда, которая все равно доминирует и будет доминировать, чего совсем нельзя сказать о «Спартаке», — сказал Петржела «СЭ».
«Зенит», который прошел первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, впервые проиграл в нынешнем сезоне премьер-лиги. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. У «Спартака» — 33 очка, он второй.
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Основные источники исследования