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Сегодня, 18:55

Петржела — о поражении от «Ахмата»: «Зенит» все равно будет доминировать, чего не могу сказать о «Спартаке»

Петржела прокомментировал первое поражение «Зенита» в сезоне РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал первое поражение сине-бело-голубых в сезоне РПЛ-2022/23. Питерцы проиграли дома «Ахмату» в 16-м туре (1:2).

«Может ли «Спартак» воспользоваться сегодняшним поражением «Зенита» в чемпионской гонке? Один проигранный матч ничего не значит. «Зенит» — команда, которая все равно доминирует и будет доминировать, чего совсем нельзя сказать о «Спартаке», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит», который прошел первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, впервые проиграл в нынешнем сезоне премьер-лиги. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. У «Спартака» — 33 очка, он второй.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Властимил Петржела
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
12
0
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