Петржела: «Зенит» своим поражением дал «Краснодару» небольшой шанс»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Рубина» (0:2) в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России.

«Поражение «Зенита» стало неожиданным. Это говорит о том, что Питер уже не так доминирует, как много лет назад. Своим неожиданным поражением «Зенит» дал «Краснодару» небольшой шанс, но я все еще верю в сине-бело-голубых», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в РПЛ, однако отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка.

Софья Грецкая