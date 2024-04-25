Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:08

Петржела: «Зенит» своим поражением дал «Краснодару» небольшой шанс»

Telegram Дзен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Рубина» (0:2) в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России.

«Поражение «Зенита» стало неожиданным. Это говорит о том, что Питер уже не так доминирует, как много лет назад. Своим неожиданным поражением «Зенит» дал «Краснодару» небольшой шанс, но я все еще верю в сине-бело-голубых», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в РПЛ, однако отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка.

Софья Грецкая

Властимил Петржела
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Обсудить
Читайте также
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра Иванова
«Выиграли – теперь бухаем», 21-летний MVP плей-офф и поздравление от Малкина. Что произошло после победы «Металлурга» в финале Кубка Гагарина
ОНК сообщила об отсутствии жалоб на условия в СИЗО у замминистра обороны Иванова
Зеленский указал на возможную неоднозначную реакцию на исход конфликта с РФ
Популярное видео
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
Однажды его возненавидели тысячи фанатов. А ветеран «Спартака» предложил четвертовать
РПЛ: «Зенит» проиграл «Рубину», ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 21-го тура
Возрождение чемпионской интриги внезапно, но к нему вел весь академизм «Зенита» весной на своем поле
Гладилин рассказал, почему у «Спартака» проблемы с результативностью
Кобелев не уверен, что «Краснодар» обойдет «Зенит» в следующем туре
Кобелев объяснил, почему «Зенит» проиграл «Рубину»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Орещук рассказал, что думает об интересе «Локомотива» к Грулеву

РПЛ: «Зенит» проиграл «Рубину», ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 21-го тура