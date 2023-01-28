Петржела: «Я думаю, что все легионеры уйдут. Только высокие контракты удерживают их в «Зените»

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего петербургского клуба Малкома в «ПСЖ».
«Я думаю, что все легионеры уйдут. Только высокие контракты удерживают их в «Зените». Я также считаю, что все бразильские игроки обладают качествами, достаточными для того, чтобы играть в любой точке Европы», — сказал Петржела «СЭ».
28 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования