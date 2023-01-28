Петржела: «Я думаю, что все легионеры уйдут. Только высокие контракты удерживают их в «Зените»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего петербургского клуба Малкома в «ПСЖ».

«Я думаю, что все легионеры уйдут. Только высокие контракты удерживают их в «Зените». Я также считаю, что все бразильские игроки обладают качествами, достаточными для того, чтобы играть в любой точке Европы», — сказал Петржела «СЭ».

28 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.