Петржела: «Меня ругают за то, что я работал в России»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, кто, по его мнению, станет чемпионом России в этом сезоне. Также чешский специалист рассказал, как в Европе относятся к российскому футболу.

«Мне кажется, «Зенит» уже чемпион. Это большой клуб, он не опустится в таблице. Титул чемпиона России сейчас мало что значит. В Европе никто не следит за российским футболом. В Чехии он никого интересует. Раньше по-другому было. Меня все спрашивали: что за клуб «Зенит»? Когда «Спартак», «Локомотив» играли в еврокубках, их все знали. Сейчас никто за ними не следит. К русскому спорту очень плохо относятся в Европе. Меня ругают за то, что я работал в России. И других ругают, кто был в России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 матчей.