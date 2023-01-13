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Сегодня, 15:34

Петржела: «Меня ругают за то, что я работал в России»

Виталий Косик
Корреспондент
Властимил Петржела.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, кто, по его мнению, станет чемпионом России в этом сезоне. Также чешский специалист рассказал, как в Европе относятся к российскому футболу.

«Мне кажется, «Зенит» уже чемпион. Это большой клуб, он не опустится в таблице. Титул чемпиона России сейчас мало что значит. В Европе никто не следит за российским футболом. В Чехии он никого интересует. Раньше по-другому было. Меня все спрашивали: что за клуб «Зенит»? Когда «Спартак», «Локомотив» играли в еврокубках, их все знали. Сейчас никто за ними не следит. К русскому спорту очень плохо относятся в Европе. Меня ругают за то, что я работал в России. И других ругают, кто был в России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-menya-rugayut-za-to-chto-ya-rabotal-v-rossii/
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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