Властимил Петржела рассказал, почему покинул «Зенит» в 2006 году

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Чешский тренер Властимил Петржела рассказал, почему он покинул «Зенит» в 2006 году.
«Я сделал ошибку. Меня провоцировали журналисты. Все время спрашивали: что вы будете делать, когда в «Зенит» придет «Газпром» и будет вам указывать, как тренировать, кого ставить в состав? Я давал интервью, чувствовал при этом дискомфорт. Думаю, это была не только моя вина. Константин Сарсания, работавший тогда на «Зенит», не поддержал меня. Он сидел в Москве, где были «Газпром» и его генералы. Я общался только с Фурсенко, новым президентом «Зенита», больше ни с кем», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
Он также отметил, что не стоит работать в одной команде слишком долго. Это сложно психологически.
В 2003 году «Зенит» под руководством Петржелы выиграл серебряные медали чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования