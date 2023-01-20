Властимил Петржела рассказал, почему покинул «Зенит» в 2006 году

Чешский тренер Властимил Петржела рассказал, почему он покинул «Зенит» в 2006 году.

«Я сделал ошибку. Меня провоцировали журналисты. Все время спрашивали: что вы будете делать, когда в «Зенит» придет «Газпром» и будет вам указывать, как тренировать, кого ставить в состав? Я давал интервью, чувствовал при этом дискомфорт. Думаю, это была не только моя вина. Константин Сарсания, работавший тогда на «Зенит», не поддержал меня. Он сидел в Москве, где были «Газпром» и его генералы. Я общался только с Фурсенко, новым президентом «Зенита», больше ни с кем», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Он также отметил, что не стоит работать в одной команде слишком долго. Это сложно психологически.

В 2003 году «Зенит» под руководством Петржелы выиграл серебряные медали чемпионата России.