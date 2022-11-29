Властимил Петржела: «С Бердыевым «Сочи» ничего не добьется — нужно было пригласить Кержакова»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал назначение Курбана Бердыева в «Сочи». Об этом решении заявил президент клуба Борис Ротенберг.

«Не думаю, что Бердыев сможет что-то кардинально поменять в «Сочи», — приводит «РБ Спорт» слова Петржела. — Клубу нужен молодой перспективный тренер, у которого есть современное видение игры. У Бердыева долгая карьера за плечами, не было смысла звать его в «Сочи». Думаю, с Бердыевым «Сочи» ничего не добьется, им нужно было пригласить Кержакова».

Последним местом работы 70-летнего Бердыева был иранский клуб «Трактор».

Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» с 25 очками после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице.