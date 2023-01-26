Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

Властимил Петржела: «С пивом РПЛ будет интереснее смотреть»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выступил за возвращение пива на стадионы в России.

«Нет никаких проблем в том, чтобы продавать пиво во время матчей. Болельщики и клубы будут только рады, если в России наконец-то снимут этот запрет, — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы. — Это может не нравиться только сотрудникам полиции, потому что не все люди способны контролировать себя под действием алкоголя».

По словам 69-летнего чеха, для пьяных дебоширов нужно ввести очень строгое наказание — запрет на посещение матчей и штраф 50 000 рублей.

«Тогда все будут держать себя в руках. С пивом РПЛ будет интереснее смотреть. Это самый футбольный напиток из всех возможных. Надо возвращать алкоголь на российские стадионы. Не думаю, что из-за этого будет много проблем. Мы же не говорим о том, чтобы люди там пили водку», — добавил Петржела.

Источник: bookmaker-ratings.ru
1
Обсудить
Читайте также
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Прудников: «Спартак» отдал Рассказова задаром, вместо него пригласили непонятно кого"

Канчельскис — о переходе Хайкина в «Бристоль Сити»: «Пусть наш русский парень дерзает в Англии!»