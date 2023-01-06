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Сегодня, 21:48

Петржела: «Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ»

Петржела считает, что Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Нижнем Новгороде» — я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артем уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку. Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил один мяч в пяти матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-dzyube-dolzhno-by-t-sty-dno-predlagat-sebya-klubam-rpl-e-to-ne-po-muzhski/
Артем Дзюба
Властимил Петржела
РПЛ
ФК Адана Демирспор
ФК Нижний Новгород
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