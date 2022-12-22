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Властимил Петржела: «Следующие 15 лет чемпионом будет «Зенит», «Спартак» — для него никто»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что питерский клуб будет доминировать в чемпионате России ближайшие 15 лет.

«В этом сезоне чемпион «Зенит» — факт. Следующие 15 лет они, скорее всего, будут становиться чемпионами, если у них не пропадет «Газпром» из спонсоров. Так просто сложилось в вашем футболе, ничего с этим не поделаешь. «Спартак» и другие команды — никто для команды Семака», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

За четыре года под руководством Сергея Семака «Зенит» четыре раза становился чемпионом России, завоевал один Кубок страны и три Суперкубка.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-sleduyushhie-15-let-chempionom-budet-zenit-spartak-nikto-dlya-nego/
Властимил Петржела
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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