Властимил Петржела: «Следующие 15 лет чемпионом будет «Зенит», «Спартак» — для него никто»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что питерский клуб будет доминировать в чемпионате России ближайшие 15 лет.

«В этом сезоне чемпион «Зенит» — факт. Следующие 15 лет они, скорее всего, будут становиться чемпионами, если у них не пропадет «Газпром» из спонсоров. Так просто сложилось в вашем футболе, ничего с этим не поделаешь. «Спартак» и другие команды — никто для команды Семака», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

За четыре года под руководством Сергея Семака «Зенит» четыре раза становился чемпионом России, завоевал один Кубок страны и три Суперкубка.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.