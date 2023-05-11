Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем нападающего «Зенита» Малкома.

«Какое будущее у «Зенита»? В России — светлое и прекрасное. Даже если сейчас лидеры-бразильцы выйдут на трансферный рынок, у клуба хватит ресурсов, чтобы найти на их место сильных легионеров. Деньги «Газпрома» привлекают многих. В Европе никто бы не платил Малкому, Клаудиньо и Венделу такую зарплату, как в России. Думаю, это был последний сезон Малкома. У него больше нет мотивации играть за «Зенит» — он все выиграл, денег заработал достаточно для того, чтобы не думать о больших контрактах. Если он хочет играть в Лиге чемпионов, то удержать его будет попросту невозможно. Российских клубов еще долго не будет в еврокубках. Шанс только один — в два раза увеличить ему зарплату», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Малком лидирует в таблице по системе гол+пас, он забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач. Промес занимает вторую строчку, имея в своем активе 18 голов и 7 результативных передач.