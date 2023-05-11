КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:12

Петржела: «У «Зенита» есть только один шанс удержать Малкома — увеличить ему зарплату в два раза»

Петржела высказался о будущем Малкома
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем нападающего «Зенита» Малкома.

«Какое будущее у «Зенита»? В России — светлое и прекрасное. Даже если сейчас лидеры-бразильцы выйдут на трансферный рынок, у клуба хватит ресурсов, чтобы найти на их место сильных легионеров. Деньги «Газпрома» привлекают многих. В Европе никто бы не платил Малкому, Клаудиньо и Венделу такую зарплату, как в России. Думаю, это был последний сезон Малкома. У него больше нет мотивации играть за «Зенит» — он все выиграл, денег заработал достаточно для того, чтобы не думать о больших контрактах. Если он хочет играть в Лиге чемпионов, то удержать его будет попросту невозможно. Российских клубов еще долго не будет в еврокубках. Шанс только один — в два раза увеличить ему зарплату», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Малком лидирует в таблице по системе гол+пас, он забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач. Промес занимает вторую строчку, имея в своем активе 18 голов и 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-u-zenita-est-tol-ko-odin-shans-uderzhat-malkoma-uvelichit-emu-zarplatu-v-dva-raza/
Властимил Петржела
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис назвал Семина еще молодым и перспективным тренером

Стипиди согласился со словами Семака о том, что у всех команд РПЛ одинаковые возможности