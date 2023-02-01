Петржела: «Кокорин — это Кокорин, ума у него мало»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о нападающем Александре Кокорине, который выступает на правах аренды за «Арис».

«Кокорин — талантливый дурак, я даже не знаю, что можно про него сказать. Кокорин — это Кокорин, ума у него мало. Но точно нельзя сказать, что он неудачник. Сколько игроков из России играют в Италии? Сам виноват, что карьеру закопал своими поступками, ведь мог бы поиграть еще в Европе. У него дар от бога, а он им не воспользовался», — заявил Петржела «РБ Спорт».

Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», контракт рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermkat оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.