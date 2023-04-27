Петржела: «Семака не возьмут работать за границу. Русский спорт — это проблема»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Семак по количеству титулов может превзойти Газзаева и Романцева. У него еще все впереди. Но ему не везет, потому что его не возьмут работать за границу. Не знаю, как бы работал Семак в клубе с небольшим бюджетом, повезло бы ему или нет. Он начинал в «Зените» и не был в других командах. Семак может быть главным тренером сборной России. Но сейчас это не нужно. Нет европейских турниров. Зачем? Сейчас русский спорт — это проблема», — приводит слова Петржелы Sport24.

Семак работает в «Зените» с мая 2018 года.

Его команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 58 очков за 24 матча.