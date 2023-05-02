Петржела: «Спартак» мог бы сделать чемпионский коридор для «Зенита», но команды ненавидят друг друга"

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном чемпионском коридоре «Спартака» для сине-бело-голубых в случае их чемпионства.

«Если 7 мая «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение — это ни в коем не случае не является унижением. Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение». Такова реальность. Хотя со стороны красно-белых это было бы красиво», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В следующем туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сыграют между собой. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая, начало в 18:00 мск.

В случае победы команда Сергея Семака может досрочно стать чемпионом РПЛ. Для этого нужно, чтобы «Ростов» не набрал три очка в игре против «Факела».