Петржела: «Зенит» не вышел бы из группы, если бы участвовал сейчас в Лиге чемпионов»

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне команды и шансах на успешное выступление в еврокубках.

Ранее Мирча Луческу в интервью «СЭ» рассказал, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Уверен, что «Зенит» не играл бы в 1/4 финала Лиге чемпионов в этом сезоне. Если вспомнить последние выступления «Зенита», то они были провальными, не выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что они не вышли бы из группы, если бы участвовали в турнире в этом сезоне», — сказал Петржела «СЭ».

После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24.