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Сегодня, 13:39

Петржела: «Зенит» не вышел бы из группы, если бы участвовал сейчас в Лиге чемпионов»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне команды и шансах на успешное выступление в еврокубках.

Ранее Мирча Луческу в интервью «СЭ» рассказал, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Уверен, что «Зенит» не играл бы в 1/4 финала Лиге чемпионов в этом сезоне. Если вспомнить последние выступления «Зенита», то они были провальными, не выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что они не вышли бы из группы, если бы участвовали в турнире в этом сезоне», — сказал Петржела «СЭ».

После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24.

Властимил Петржела
Мирча Луческу
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
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