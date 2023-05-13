КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:33

Петржела — о будущем тренера «Оренбурга» Лички: «Буду счастлив, если его позовут в «Зенит»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от карьеры тренера «Оренбурга» Марцела Лички.

«Марцел очень талантливый и умный тренер. Я знаком с его отцом, он известный чешский тренер. Надо, чтобы за два года Марцел перешел в сильную команду, где может бороться за кубок или за золотые медали. В «Оренбурге» не будет борьбы за трофеи. Можно ли Личку пригласить в «Зенит»? Это было бы хорошо для его карьеры, я буду счастлив, если Марцела позовут в «Зенит». Если бы Личка работал в Чехии, то тренировал топ-клуб», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, за что ценит Петржелу.

«Оренбург» уступил ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (1:2). После этого команда Лички с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Марцел Личка
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сказка закончилась. Удивительный промах звезды отправил в отпуск команду-сенсацию
Статус чемпионата мира стремительно падает. И дело не только в исключении России
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев считает, что у «Зенита» не будет запредельной мотивации в матче с «Краснодаром»

«Урал» — «Оренбург»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ